В Нижнем Тагиле беременная девушка не смогла сдержать слёзы из-за грубости водителя маршрутки (ФОТО)

В популярной группе «Черный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте» жительница Нижнего Тагила Светлана оставила сообщение, в котором рассказывает о том, как она стала жертвой хамства со стороны водителя, работающего на 116 маршруте.

10 декабря, оплачивая за проезд на 116 маршруте, я получила сдачу со 100 рублей порванной 50-рублевой купюрой. Я попросила водителя поменять на «цельную», опираясь на то, что в другой маршрутке у меня её могут не принять. Он кинул в меня железные десятки, я их собрала с сидения и вышла. Казалось бы, на этом конфликт был исчерпан, но на следующий день я снова поехала в поликлинику. В салоне мест не оставалось, поэтому пошла на переднее сиденье. Водитель сказал, что не пустит меня и цитирую: «Ты у вообще теперь у меня пешком ходить будешь». Я зашла в салон, поехала стоя, потом мне уступили место и я сидела и ревела из-за грубияна-водителя. Когда подошло время выходить я говорю: «Подождите, я не вышла!». Он не остановился. Я спросила: «Вы что глухой, я выхожу?!». Он ответил: «Еще какая-то малолетка вякать будет».

Кто дал ему право называть меня таким словом? Мне так-то 24 года! Я ответила ему: «За оскорбления можно и в суд подать». На что он ответил: «Испугала!». Сдал сдачу и я вышла.

Суть моего заявления в том, что я беременна, больницы я посещаю часто, соответственно езжу на этом маршруте каждый день и мне неохота родить по дороге, ведь доводить беременную женщину нельзя! Подскажите, куда обратиться?! Потому что другого выхода нет, у нас только одна маршрутка ходит, а пешком ходить тоже не вариант. Там на трассе машины уносит. Дорогу не чистят. Пешеходной зоны нет.

Это сообщение вызвало бурную дискуссию, в ходе которой девушке были даны многочисленные советы. В основном все рекомендации сводились к двум вариантам. В первом случае Светлане предложили написать жалобу руководству транспортной компании или сразу в прокуратуру. Второй вариант был более радикальный, он предполагал нанесение водителю травм различной степени тяжести.

Так как статья №116 предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, а девушке в положении остаться без мужчины в период рождения ребёнка показалось не самой лучшей идеей, Светлана решила обойтись без насилия.

Редакция связалась со Светланой, чтобы узнать, как сейчас обстоят её дела. Она сообщила, что инцидент произошел, когда она ездила на процедуры в больницу на Пихтовые горы. После случившегося она обратилась в фирму «ТАС» с жалобой.

Кулаками ничего не решить и поэтому этот вариант мы отклонили. В фирме «ТАС» ко мне отнеслись благоприятно и разобрались в данной ситуации. Теперь я езжу без происшествий рассказала Светлана.

Но что же постигло нерадивого водителя? Как в компании решили этот вопрос? Там пояснили, что фирма связана договорными отношениями с предпринимателем, который является непосредственным работодателем для водителей.

С водителем была проведена разъяснительная беседа и проведён инструктаж по культуре обслуживания пассажиров на линии. Ему было вынесено предупреждение. В случае повторения на него жалоб, будут приниматься более строгие меры. С его работодателем также была проведена предупредительная беседа заверили редакцию в администрации фирмы.

Сейчас Светлана может снова спокойно ездить по маршруту №116, но, наверное, между ней и водителем надолго сохранится чувство неприязни, которое может быть легко разрушено, если мужчина просто извинится и объяснит девушке, чем было вызвано его враждебное отношение. Ведь, скорее всего, изначально дело было не в личной неприязни, а в плохом настроении.