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В России МРОТ подняли до 6204 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России МРОТ подняли до 6204 рублей

16 декабря 2015, 16:00ОбществоАнастасия Б.
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