В России МРОТ подняли до 6204 рублей

С 1 января 2016 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) вырастет до 6204 рублей в месяц. Индексация проведена на 4 процента - в 2015 году размер МРОТ находится на уровне 5 965 рублей. Этот документ опубликовала «Российская газета».

Напомним, под МРОТ понимается установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который работодатель может (должен) платить работнику. И, с другой стороны, это сумма, за которую работник может законно продать свой труд.

Также минимальный размер оплаты труда применяется при определении сумм пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для целей обязательного социального страхования. От него считаются и другие, самые разные платежи: в налоговую, штрафы, определяются размеры отчислений для самозанятого населения.

«Предлагаемое увеличение минимального размера оплаты труда соответствует общим подходам формирования проекта федерального бюджета на 2016 год в части обеспечения государственных социальных гарантий с учетом изменения социально-экономической ситуации в РФ», - говорилось ранее в пояснительной записке к документу.

Изменение МРОТ происходит при изменении экономических потребностей человека, напоминает академические причины повышения минимального размера оплаты труда профессор кафедры труда и социальной политики Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

«Конечно, повышать МРОТ надо при любой ситуации», - говорит эксперт. И, продолжает она, понимая, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, идет постепенное сближение этих показателей.

«А исходя из того, что на основе минимальной оплаты труда происходит перерасчет и реальной оплаты труда, повышение МРОТ важно вдвойне», - резюмирует эксперт «РГ» .