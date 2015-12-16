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Владимир Мединский оценил проекты УВЗ в области культуры и развития туризма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Мединский оценил проекты УВЗ в области культуры и развития туризма

16 декабря 2015, 17:40ОбществоАнастасия Б.
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