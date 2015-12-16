Владимир Мединский оценил проекты УВЗ в области культуры и развития туризма
Министр культуры РФ Владимир Мединский познакомился с музейными и туристическими проектами корпорации «Уралвагонзавод», представленными на IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он побывал на стенде УВЗ, где в качестве сувенира ему вручили макет танка «Армата».
В беседе Владимир Мединский сказал, что знает об Уралвагонзаводе, его истории и сегодняшнем дне. Он также высоко оценил фильм «Танки. Уральский характер», съемки которого прошли на предприятиях корпорации. Министр заинтересовался «Воентуром». Об этом проекте, представленном УВЗ на форуме в Санкт-Петербурге, ему рассказала директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.
Совместная разработка туристического маршрута «Воентур» ведется специалистами корпорации и администрации Нижнего Тагила. Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
«Музей Танкпрома» - второй проект, представленный УВЗ на IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Это будет единственный в России музей, посвященный одной из крупнейших и ведущих машиностроительных отраслей России - танкпрому. Уже создана его структура и план в формате 3D. Ведется научно-исследовательская, собирательская и музейная деятельность, проработано комплектование памятниками науки и техники.
Кроме Министра культуры РФ Мединского проекты УВЗ в рамках работы форума оценили представители музейного сообщества, общественные и политические деятели России и другие участники мероприятия.
Так, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый отметил: «Ростуризм, развивая программу внутреннего въездного туризма, безусловно рассматривает секторное развитие в том числе и военно-патриотического туризма. Уралвагонзавод является нашей гордостью, это самое крупное производство как оборонной, так и гражданской промышленности. И, развивая индустриальный туризм, прежде всего хочется туристов, и россиян и иностранцев, привести именно на Уралвагонзавод и показать эту мощь, это достижение советской и российской мысли, которое позволяет развивать перспективу внутреннего въездного туризма».