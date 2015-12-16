Владимир Мединский оценил проекты УВЗ в области культуры и развития туризма

В беседе Владимир Мединский сказал, что знает об Уралвагонзаводе, его истории и сегодняшнем дне. Он также высоко оценил фильм «Танки. Уральский характер», съемки которого прошли на предприятиях корпорации. Министр заинтересовался «Воентуром». Об этом проекте, представленном УВЗ на форуме в Санкт-Петербурге, ему рассказала директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

Совместная разработка туристического маршрута «Воентур» ведется специалистами корпорации и администрации Нижнего Тагила. Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.

«Музей Танкпрома» - второй проект, представленный УВЗ на IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Это будет единственный в России музей, посвященный одной из крупнейших и ведущих машиностроительных отраслей России - танкпрому. Уже создана его структура и план в формате 3D. Ведется научно-исследовательская, собирательская и музейная деятельность, проработано комплектование памятниками науки и техники.

Кроме Министра культуры РФ Мединского проекты УВЗ в рамках работы форума оценили представители музейного сообщества, общественные и политические деятели России и другие участники мероприятия.