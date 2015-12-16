Выпускников Нижнего Тагила приглашают в ВУЗы МВД России

Также мы комплектуем другие высшие учебные заведения: Волгоградская академия МВД России, Омская академия МВД России, Орловский юридический институт МВД России, Краснодарский университет МВД России.

В данных образовательных учреждениях готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по следующим специальностям:

1. Правовое обеспечение национальной безопасности (подготовка сотрудников следствия и дознания);

Экзамены:

по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание;

дополнительные вступительные испытания – история, русский язык, физическая подготовка.

2. Правоохранительная деятельность (подготовка сотрудников по исполнению административного законодательства);

Экзамены:

по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание;

дополнительные вступительные испытания – история, русский язык, физическая подготовка.

Дополнительные вступительные испытания принимаются в форме тестирования, дополнительное вступительное испытание по физической подготовке проводится путем выполнения контрольных нормативов: бег 100м, бег 1000м, подтягивание на перекладине (мальчики), пресс и отжимание (девочки). Дополнительные вступительные испытания оцениваются по 100 - бальной системе, дополнительное испытание по физической подготовке является обязательным и оценивается, как и все остальные испытания.

Перед поступлением в ВУЗы МВД России кандидаты обязаны пройти в госпитале МСЧ города Екатеринбург ул. Репина, 4а медицинское освидетельствование и психологическое обследование. Только после того, как военно- врачебная комиссия и психологи дадут заключения о том, что кандидат по медицинским показаниям годен к поступлению в институт, в отделе по работе с личным составом МУ будет сформировано личное дело кандидата и направлено в институт. Без прохождения комиссии и оформления личного дела, документы в ВУЗы МВД не принимаются.

Для курсантов ВУЗов МВД России предоставляются следующие льготы:

бесплатное проживание на территории института;

бесплатное 3-х разовое питание;

форменное обмундирование;

ежемесячное денежное довольствие в размере 15000 рублей;

оплата проезда к месту отдыха.

После окончания института предоставляется рабочее место по специальности в комплектующем органе.

Желающие поступать в 2016 году в высшие учебные заведения МВД России, просьба обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское», город Нижний Тагил, Островского, 7, кабинет 207, не позднее января 2015 года. Телефон 97-62-49 (Мария Михайловна). Для собеседования при себе иметь паспорт, также для мальчиков – приписное удостоверение военкомата.