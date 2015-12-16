Выпускников Нижнего Тагила приглашают в ВУЗы МВД России
Ежегодно министерство внутренних дел МВД России объявляет набор в высшие учебные учреждения МВД России. Ближайший институт, который комплектует Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» - Уральский юридический институт МВД России, который расположен в городе Екатеринбурге по адресу Корепина, 66.
Также мы комплектуем другие высшие учебные заведения: Волгоградская академия МВД России, Омская академия МВД России, Орловский юридический институт МВД России, Краснодарский университет МВД России.
В данных образовательных учреждениях готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по следующим специальностям:
1. Правовое обеспечение национальной безопасности (подготовка сотрудников следствия и дознания);
Экзамены:
- по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание;
- дополнительные вступительные испытания – история, русский язык, физическая подготовка.
2. Правоохранительная деятельность (подготовка сотрудников по исполнению административного законодательства);
Экзамены:
- по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание;
- дополнительные вступительные испытания – история, русский язык, физическая подготовка.
Дополнительные вступительные испытания принимаются в форме тестирования, дополнительное вступительное испытание по физической подготовке проводится путем выполнения контрольных нормативов: бег 100м, бег 1000м, подтягивание на перекладине (мальчики), пресс и отжимание (девочки). Дополнительные вступительные испытания оцениваются по 100 - бальной системе, дополнительное испытание по физической подготовке является обязательным и оценивается, как и все остальные испытания.
Перед поступлением в ВУЗы МВД России кандидаты обязаны пройти в госпитале МСЧ города Екатеринбург ул. Репина, 4а медицинское освидетельствование и психологическое обследование. Только после того, как военно- врачебная комиссия и психологи дадут заключения о том, что кандидат по медицинским показаниям годен к поступлению в институт, в отделе по работе с личным составом МУ будет сформировано личное дело кандидата и направлено в институт. Без прохождения комиссии и оформления личного дела, документы в ВУЗы МВД не принимаются.
Для курсантов ВУЗов МВД России предоставляются следующие льготы:
- бесплатное проживание на территории института;
- бесплатное 3-х разовое питание;
- форменное обмундирование;
- ежемесячное денежное довольствие в размере 15000 рублей;
- оплата проезда к месту отдыха.
После окончания института предоставляется рабочее место по специальности в комплектующем органе.
Желающие поступать в 2016 году в высшие учебные заведения МВД России, просьба обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское», город Нижний Тагил, Островского, 7, кабинет 207, не позднее января 2015 года. Телефон 97-62-49 (Мария Михайловна). Для собеседования при себе иметь паспорт, также для мальчиков – приписное удостоверение военкомата.
© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»