Жительница Нижнего Тагила добилась от вагонского супермаркета отключения шумных холодильников

Жительницу Вагонки, проживающую в доме по адресу ул. Зари, 44а, беспокоил шум, исходящий из магазина, расположенного на первом этаже жилого дома.

Женщина поступила мудро. Она не стала скандалить и выяснить отношения с персоналом, вместо этого она обратилась в прокуратуру.

При рассмотрении её обращения прокуратура провела лабораторные исследования, которые показали, что при включенном магазинном оборудовании, уровень шума в квартире женщины ночью превышает максимально допустимый.

Потому прокуратура постановила немедленно запретить эксплуатацию оборудования, создающего шум, то есть холодильных установок.

Как видите, добиться соблюдения своих прав можно и вполне легальными способами, главное знать свои права и не бояться обращаться в инстанции в том случае, если вы уверены, что кто-то их нарушает.