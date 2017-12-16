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Новости Нижнего Тагила

Лесопилка и исторический пруд будут восстановлены в селе Серебрянка

16 декабря 2017, 14:05Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Носов,проверка,Серебрянка,благоустройство
По словам мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, в ближайшем будущем в селе Серебрянка будут продолжаться работы по его благоустройству.

Напомним, на пресс-конференции в 2016 году после обращения местных жителей президент РФ отметил необходимость ремонта трассы к поселку Серебрянка. Тогда жители поселка из-за разрушенной дороги оказались отрезанными от других населенных пунктов.

Позже на ремонт дороги до Серебрянки было выделено 285 млн рублей. На пресс-конференции в 2017 году свердловчане рассказали Владимиру Путину, что дорога была восстановлена. Позже глава Нижнего Тагила Сергей Носов подтвердил эту информацию.

Была сделана трасса до села Серебрянка, но есть еще одна проблема - устойчивые дороги. Дорога до Усть-Утки сейчас в порядке. Там продолжаются работы, устанавливаются столбы под ЛЭП. Есть отключение электричества в Серебрянке, но это связано с проведением работ, -- отметил Сергей Носов.


Также глава города заявил, что благоустройство населенного пункта будет продолжаться. Ожидается, что скоро начнется восстановление лесопилки и исторического пруда, пишет телекомпания «Тагил-ТВ».

 
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