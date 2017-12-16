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Новости Нижнего Тагила

Процент задолженности по зарплате в Свердловской области вырос за 2017 год в 3 раза

16 декабря 2017, 11:20Добавить новость
бизнес,деньги,Свердловская область,экономика,задолженность,зарплата,долги
В сравнении с 2016 годом на территории Свердловской области вырос процент задолженности по заработным платам. Ещё год назад этот показатель был в 3 раза меньше.

На 1 декабря 2017 года организации, которые не относятся к субъектам малого бизнеса, задолжали своим работникам 17,8 млн. рублей по заработной плате. Такие статистические данные были представлены Свердловскстатом, сообщает Znak.com.

Показатель 2017 года вырос в 3 раза в сравнении с годом 2016. Однако по сравнению с ноябрем 2017 года сумма задолженности снизилась на 11,6 млн. рублей.

Основная сумма задолженности распределилась между 4 компаниями, которые занимаются тепловой энергией, подготовкой водителей, литьём стали и перевозками.

 

 

 
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