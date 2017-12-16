Процент задолженности по зарплате в Свердловской области вырос за 2017 год в 3 раза

На 1 декабря 2017 года организации, которые не относятся к субъектам малого бизнеса, задолжали своим работникам 17,8 млн. рублей по заработной плате. Такие статистические данные были представлены Свердловскстатом, сообщает Znak.com.



Показатель 2017 года вырос в 3 раза в сравнении с годом 2016. Однако по сравнению с ноябрем 2017 года сумма задолженности снизилась на 11,6 млн. рублей.



Основная сумма задолженности распределилась между 4 компаниями, которые занимаются тепловой энергией, подготовкой водителей, литьём стали и перевозками.