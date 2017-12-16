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Новости Нижнего Тагила

Жильцы квартир разрешили пробить стены ради спасения котенка в Верхней Пышме (ВИДЕО)

16 декабря 2017, 14:55Добавить новость
животные,Свердловская область,Верхняя Пышма,котенок,спасение,вентиляция,стена
Ночью с 15 на 16 декабря в Верхней Пышме прошла операция по спасению котенка, который провалился в вентиляционную шахту. Спасателям пришлось пробить стены в нескольких квартирах перфоратором.

Жильцы многоэтажки на улице Машиностроителей в Верхней Пышме обратились к спасателям около 2 часов ночи. По их словам, котенок провалился в вентиляционную шахту и не может самостоятельно выбраться.


Спасатели выехали на место происшествия. Долгое время жильцы и специалисты пытались выяснить, где именно находится котенок. Спасателям пришлось разбить стены в нескольких квартирах, в итоге нужное место нашли. В стене ванной комнаты одной из квартир сделали отверстие перфоратором, после чего котенок сам выбежал из него.

В общей сложности операция по вызволению котенка заняла 3 часа. Как рассказали спасатели, соседи, разбуженные звуком перфоратора, начали возмущаться. Но позже, узнав причину позднего шума, приняли активное участие в спасении котенка. Один из жильцов забрал животное себе, пишет Е1.ru.

 

Видео: E1.ru
 
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