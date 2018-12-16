25 световых инсталляций украсят центр Екатеринбурга 22 и 23 декабря

Фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 декабря с 18:00 до 22:00.

Организаторы сообщают, что выставка состоится в седьмой раз. Фестиваль традиционно проводится в самые короткие дни года, когда темнеет раньше завершения рабочего дня. Инсталляции и видео-работы художников условно продлят световой день.

В 2018 году в центре Екатеринбурга от Литературного квартала, через улицу Толмачёва, Плотинку, набережную реки Исеть и улицу Вайнера, будут расположены 25 световых скульптур, выполненных художниками из Германии, Туниса, Польши, Нидерландов, Италии и Екатеринбурга.