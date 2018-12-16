Экс-начальник МВД Полевского и его сообщник выплатят 1,1 млн руб. за мошенничество

Следствие установило, что с ноября по декабрь 2015 года начальник ОМВД РФ по Полевскому распорядился перевезти служебный УАЗ в частную организацию. Там был изменен идентификационный номер автомобиля и заменен государственный регистрационный знак. После этого начальник использовал похищенный автомобиль в личных целях, а на его место распорядился вернуть более старый автомобиль УАЗ.

Органы Следственного комитета по Свердловской области опросили около 40 свидетелей, были проведены судебные автотехнические и оценочные экспертизы. Специалисты проанализировали документацию по транспортным средствам. В результате расследования было установлено, что сообщниками был причинен ущерб на сумму около 230 тысяч рублей.