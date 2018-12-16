Экс-начальник МВД Полевского и его сообщник выплатят 1,1 млн руб. за мошенничество
Бывший начальник ОМВД РФ по Полевскому и директор частной организации признаны виновными в мошенничестве. Они выплатят штрафы в размере 450 и 650 тысяч рублей соответственно.
Следствие установило, что с ноября по декабрь 2015 года начальник ОМВД РФ по Полевскому распорядился перевезти служебный УАЗ в частную организацию. Там был изменен идентификационный номер автомобиля и заменен государственный регистрационный знак. После этого начальник использовал похищенный автомобиль в личных целях, а на его место распорядился вернуть более старый автомобиль УАЗ.
Органы Следственного комитета по Свердловской области опросили около 40 свидетелей, были проведены судебные автотехнические и оценочные экспертизы. Специалисты проанализировали документацию по транспортным средствам. В результате расследования было установлено, что сообщниками был причинен ущерб на сумму около 230 тысяч рублей.
Экс-начальник ОМВД и его сообщник, директор частной организации, признаны виновными в мошенничестве. Им назначен штраф в размере 450 и 650 тысяч рублей соответственно, информирует Следственное управление СК России по Свердловской области.
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