Фильм про успешных людей с инвалидностью будет снят в Свердловской области

Благотворительный фонд «Другой мир» в рамках программы, реализуемой при поддержке президентских грантов, организовал конкурс на серию коротких фильмов о жителях Свердловской области, которые, несмотря на заболевание, достигли определенных успехов и не останавливаются на достигнутом.

Съемки планируется организовать на базе уральской киностудии, режиссером станет Кирилл Павлов. Молодой мастер неоднократно занимал призовые места на региональных и федеральных конкурсах.

Предполагается, что киноленты будут представлены зрителю на местных телеканалах и в кинотеатре «Салют» перед сеансами премьер.