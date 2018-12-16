Фильм про успешных людей с инвалидностью будет снят в Свердловской области
Благотворительный фонд «Другой мир» снимет серию картин про свердловчан, которые достигли успеха, не смотря на инвалидность.
Благотворительный фонд «Другой мир» в рамках программы, реализуемой при поддержке президентских грантов, организовал конкурс на серию коротких фильмов о жителях Свердловской области, которые, несмотря на заболевание, достигли определенных успехов и не останавливаются на достигнутом.
Съемки планируется организовать на базе уральской киностудии, режиссером станет Кирилл Павлов. Молодой мастер неоднократно занимал призовые места на региональных и федеральных конкурсах.
Предполагается, что киноленты будут представлены зрителю на местных телеканалах и в кинотеатре «Салют» перед сеансами премьер.
Принять участие в кастинге, проводимом на сайте фонда (dmir.life) и в группах в социальных сетях, сможет любой желающий, сообщают «Вечерние Ведомости».
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