Глава Свердловской РЖД арестован на 2 месяца по подозрению во взяточничестве

15 декабря суд в Екатеринбурге принял решение отправить Алексея Миронова на время проведения следственных действий в изолятор. В течение 2 месяцев глава Свердловской железной дороги будет находиться под стражей, сообщают «Все новости».

Напомним, задержание Миронова произошло в пятницу, 14 декабря. Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте заявили, что его подозревают в получении взятки. Защита настаивала на внесении залога, но в результате судебного решения, глава СвЖД отправлен под арест.