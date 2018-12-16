«ВКонтакте» запускает маркетплейс программного обеспечения в VK Pay
Сегодня, 11:00ОбществоФото: vk.com/blog/
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Платформа социальной коммерции VK Pay станет базой для размещения маркетплейса электронных версий популярных программ. Лидеры индустрии в производстве антивирусов и офисных программ смогут публиковать там свои продукты.
На данный момент в маркетплейсе социальной сети доступно программное обеспечение от компаний Microsoft, ESET, Лаборатории Касперского, Dr.Web и Grizzly Pro. Разработчики магазина утверждают, что список будет обновляться.
По информации пресс-службы социальной сети «ВКонтакте», с каждой покупки пользователь сможет вернуть 16% от её стоимости. При этом действует специальная акция на покупку ПО для защиты устройств: при покупке антивируса ESET NOD32 пользователь сможет вернуть 20% от стоимости программы.
Воспользоваться сервисом можно в любой версии приложения. Ключи активации будут приходить пользователям в личных сообщениях.
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