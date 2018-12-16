«ВКонтакте» запускает маркетплейс программного обеспечения в VK Pay

На данный момент в маркетплейсе социальной сети доступно программное обеспечение от компаний Microsoft, ESET, Лаборатории Касперского, Dr.Web и Grizzly Pro. Разработчики магазина утверждают, что список будет обновляться.

По информации пресс-службы социальной сети «ВКонтакте», с каждой покупки пользователь сможет вернуть 16% от её стоимости. При этом действует специальная акция на покупку ПО для защиты устройств: при покупке антивируса ESET NOD32 пользователь сможет вернуть 20% от стоимости программы.