Ароматные булочки и тонкий вкус свежей зелени. Что нам готовит АК "Россия"?
Авиакомпания “Россия” будет предлагать пассажирам экономкласса, вылетающим из Санкт-Петербурга, горячие сэндвичи, придуманные профессиональными поварами. Новинку представили в рамках программы по улучшению сервиса.
Новинку смогут попробовать пассажиры, отправляющиеся рейсами длительностью от 2,5 до 4 часов. “Россия” стала первой российской авиакомпанией, которая обеспечивает бюджетных пассажиров горячими сэндвичами вместо традиционных холодных закусок. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Специально для своих пассажиров авиакомпания разработала рецепт, который состоит из хрустящих хлебцев с зеленью, горячего омлета, двух видов плавленого сыра, ветчины и маринованного огурца. На обратном пути пассажиры могут попробовать другой вариант: бутерброд на “фитнес-булочке” с ветчиной, сыром и кремом из оливок. Всего разработали четыре оригинальных рецепта, которые будут меняться раз в 45 дней. Чтобы сохранить свежесть сэндвичей, компания будет использовать уникальную упаковку, в которой подают питание в бизнес-классе. Она поможет дольше сохранять свежесть продуктов.
Для пассажиров более продолжительных рейсов меню бортового питания не изменилось: клиентам также предлагают комплексный обед и десерт. “Россия” в течение 2019 года работала над обновлением меню, опираясь на гастрономические предпочтения людей. При разработке блюд ключевое внимание уделяется сочетаемости ингредиентов и неизменно высокому качеству.
Обновление меню проходит в рамках программы по улучшению качества сервиса компании. На рейсах “России” пассажиры могут пользоваться внутренней сетью Wi-Fi. Юные пассажиры получают дорожные наборы, которые учитывают возраст детей. Обновленные дорожные наборы разработаны и для пассажиров, путешествующих бизнес-классом.