Ароматные булочки и тонкий вкус свежей зелени. Что нам готовит АК "Россия"?

Специально для своих пассажиров авиакомпания разработала рецепт, который состоит из хрустящих хлебцев с зеленью, горячего омлета, двух видов плавленого сыра, ветчины и маринованного огурца. На обратном пути пассажиры могут попробовать другой вариант: бутерброд на “фитнес-булочке” с ветчиной, сыром и кремом из оливок. Всего разработали четыре оригинальных рецепта, которые будут меняться раз в 45 дней. Чтобы сохранить свежесть сэндвичей, компания будет использовать уникальную упаковку, в которой подают питание в бизнес-классе. Она поможет дольше сохранять свежесть продуктов.