Экс-глава Минфина Подмосковья осужден на 14 лет за хищение 14 миллиардов рублей
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве 16 декабря суд вынес решение по делу о хищении 14 млрд рублей бывшим главой Минфина Подмосковья Алексеем Кузнецовым, сообщает РИА «Новости».
Экс-чиновника приговорили к 14 годам колонии общего режима. От действий подсудимого пострадали «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (7,2 млрд рублей), правительство области (3,4 млрд рублей) и муниципальные учреждения.
В счет погашения гражданских исков, поданных на Кузнецова, у него конфисковали девять земельных участков на Рублевке и в Одинцово, дом и автомобиль Mercedes, а также 291 тысячу рублей со счета в банке.
Помимо тюремного срока, суд запретил Кузнецову в течение трех лет занимать должности на госслужбе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей