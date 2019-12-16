Коллекторы угрожают завотделением екатеринбургской больницы из-за долга медсестры
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге коллекторы угрожают заведующему реанимационного отделения горбольницы № 23 за оплаченный долг одной из медсестер, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал завотделением Вадим Туханов, у медсестры имелась задолженность по кредитам, которую она погасила. Однако она сделала это не вовремя, и долгом занялись коллекторы. По его словам, звонившие представились работниками коллекторского агентства «Феникс». Сначала они звонили медсестре, угрожали ей извращенным сексом и расправой. После этого начали звонить заведующему и угрожать ему.
Они начали угрожать. Мол, мы знаем, где ты живешь (назвали адрес), знаем, как зовут твоих детей (назвали имена). Угрожали мне, детям, пояснил врач.
Также Туханов рассказал, что работа отделения может встать из-за непрекращающихся телефонных звонков. Юристы больницы готовят заявление в полицию.
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