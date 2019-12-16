Коллекторы угрожают завотделением екатеринбургской больницы из-за долга медсестры

Как рассказал завотделением Вадим Туханов, у медсестры имелась задолженность по кредитам, которую она погасила. Однако она сделала это не вовремя, и долгом занялись коллекторы. По его словам, звонившие представились работниками коллекторского агентства «Феникс». Сначала они звонили медсестре, угрожали ей извращенным сексом и расправой. После этого начали звонить заведующему и угрожать ему.