Не все документы: на Урале многодетной матери отказали в выплате пособий

Установлено, что в сентябре 2019 года жительница Красноуфимска обратилась с заявлениями в Управление социальной политики для получения пособия на несовершеннолетних детей, а также пособия малоимущим семьям.

К заявлениям она приложила все необходимые документы. Однако в Управлении соцполитики женщине в выплате государственной социальной помощи отказали, ссылаясь на то, что пакет документов не полный.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года заявительница не получала пособия на детей, при том, что оснований для прекращения выплаты не было.