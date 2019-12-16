Не все документы: на Урале многодетной матери отказали в выплате пособий
В Красноуфимске многодетной матери отказали в выплате пособий на детей в связи с тем, что она якобы собрала для этого не полный пакет документов. Женщина обратилась в прокуратуру, ведомство в свою очередь провело проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
Установлено, что в сентябре 2019 года жительница Красноуфимска обратилась с заявлениями в Управление социальной политики для получения пособия на несовершеннолетних детей, а также пособия малоимущим семьям.
К заявлениям она приложила все необходимые документы. Однако в Управлении соцполитики женщине в выплате государственной социальной помощи отказали, ссылаясь на то, что пакет документов не полный.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года заявительница не получала пособия на детей, при том, что оснований для прекращения выплаты не было.
В результате прокуратура обратилась в суд с требованием признать возврат документов незаконным, а также выплатить многодетной матери полагающиеся ей пособия за период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Красноуфимский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.