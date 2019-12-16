С Новым полугодом! МОТИВ дарит 6 месяцев безлимитного мобильного интернета

В преддверии Нового года, когда все активно готовятся к празднику, уральский оператор сотовой связи МОТИВ решил порадовать своих абонентов и подарить 6 месяцев безлимитного мобильного интернета при покупке смартфона Samsung Galaxy.

Вы можете купить новый гаджет себе или в подарок и получить заветный бонус в виде мобильного интернета без ограничений на полгода. Достаточно зайти в фирменный салон связи МОТИВ или на сайт интернет-магазина уральского оператора и приобрести смартфон Samsung Galaxy.

Мы регулярно радуем своих абонентов и предоставляем им приятные бонусы. Сейчас МОТИВ дарит безграничный доступ к интернету, чтобы абоненты всегда оставались на связи, общались в мессенджерах и социальных сетях, публиковали контент, смотрели видео, не беспокоясь, что трафик может закончиться,комментирует Андрей Золотарев, коммерческий директор телекоммуникационной группы МОТИВ.

В акции могут принять участие только абоненты МОТИВ. Вы можете подключиться или перейти со своим номером в любом фирменном салоне связи или на сайте оператора.