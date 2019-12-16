Сборщики, водители и охранники: кто в Свердловской области остается безработным
Сегодня, 17:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году в Свердловской области наибольшее количество безработных — 15% — приходится на операторов производственных установок, сборщиков и водителей, сообщает ИА «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания региона.
Второе место среди безработных занимают работники сферы обслуживания и торговли, а также охранники — 14,8%. Следующими в рейтинге идут руководители — 12,9% и специалисты высшего уровня квалификации — 9%.
Дефицит кадров в Свердловской области существует в сфере здравоохранения из 47 самых востребованных профессий 19 приходится на врачей. Кроме того в регионе, не хватает воспитателей, учителей иностранного языка, русского языка и литературы, логопедов, преподавателей колледжей и вузов.
Отмечается избыток на рынке труда на Среднем Урале среди экономистов, юристов, бухгалтеров и менеджеров.
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