Суд заставил свердловский Минздрав отремонтировать больницу в Североуральске

Установлено, что на момент проверки здание инфекционного отделения медучреждения не соответствовало требованиям санитарного законодательства. В частности, выявлено несоблюдение требований по отделке и состоянию стен и полов, несоблюдение требований к отделке поверхностей санитарных приборов, не устранялись текущие дефекты отделки, на обогревательных элементах имелись сколы краски, а материал отделки пола эвакуационного пути первого и второго этажей не соответствовал нормам пожарной безопасности.

Надзорными органами был сделан вывод о том, что устранить имеющиеся нарушения возможно только путем проведения текущего ремонта в помещениях отделения. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать медучреждение в Североуральске принять меры по устранению нарушений, обязать региональный Минздрав изыскать средства на ремонт.