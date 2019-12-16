Тагильчанам предлагают оценить качество ремонта дорог по нацпроекту БКАД

Опрос проводится в официальной группе БКАД во ВКонтакте. Пользователям предложено четыре варианта ответов — «проведены масштабные работы, результат отличный», «работы велись активно, качество хорошее», «ремонт заметил, но есть вопросы к качеству» и «дорожных работ не заметил».

На сегодняшний день проголосовали более 450 человек. Большинство оценили ремонт свердловских дорог как «отличный».