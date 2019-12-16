Тагильчанам предлагают оценить качество ремонта дорог по нацпроекту БКАД
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жителям Нижнего Тагила и других городов Свердловской области предлагают оценить качество дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Опрос проводится в официальной группе БКАД во ВКонтакте. Пользователям предложено четыре варианта ответов — «проведены масштабные работы, результат отличный», «работы велись активно, качество хорошее», «ремонт заметил, но есть вопросы к качеству» и «дорожных работ не заметил».
На сегодняшний день проголосовали более 450 человек. Большинство оценили ремонт свердловских дорог как «отличный».
Напомним, федеральная программа «Безопасные и качественные автодороги» будет реализовываться на территории Нижнего Тагила на протяжении пяти лет. В 2020 году планируются работы на 22 участках дорог. Всего за 2019 год по нацпроекту БКАД в Свердловской области отремонтировали 140 км дорог.
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