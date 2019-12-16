В Екатеринбурге на 61-м году жизни скончался писатель Аркадий Застырец
Сегодня, 11:44ОбществоФото: Страница Аркадия Застыреца в соцсети
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О смерти писателя, поэта, переводчика, члена Союза писателей России Аркадия Застырца сообщил поэт Виталий Кальпиди на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Застырец последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Он родился 10 июня 1959 года в Свердловске, окончил философский факультет, работал преподавателем истории. Был журналистом и редактором газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала», главным редактором газеты «Городские куранты».
Кроме того, занимался переводами с французского и старофранцузского, английского, словенского, писал прозу. Стихи Застырца легли в основу песен групп «Кабинет», «Степ», «ОТК» и других.
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