В Екатеринбурге на 61-м году жизни скончался писатель Аркадий Застырец

Застырец последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Он родился 10 июня 1959 года в Свердловске, окончил философский факультет, работал преподавателем истории. Был журналистом и редактором газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала», главным редактором газеты «Городские куранты».

Кроме того, занимался переводами с французского и старофранцузского, английского, словенского, писал прозу. Стихи Застырца легли в основу песен групп «Кабинет», «Степ», «ОТК» и других.