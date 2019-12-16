В Екатеринбурге назначен новый врио начальника УМВД
Сегодня, 19:58ОбществоФото: сайт УМВД по Екатеринбургу
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16 декабря полковник Андрей Швыдченко занял пост врио начальника УМВД России по Екатеринбургу, пишет Znak со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Валерия Горелых, Андрей Швыдченко много лет работает в ОВД. Он неоднократно исполнял обязанности начальника городской полиции во время отсутствия первого лица.
Напомним, что прежний ранее пост главы УМВД РФ уральской столицы занимал полковник Сергей Кулагин. Он ушел в отставку 13 декабря.
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