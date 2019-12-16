В Екатеринбурге суд вынесет приговор инициатору уголовного дела против экс-главы СвЖД

О задержании Евгения Акулова стало известно в начале апреля. По версии следствия, он вымогал три миллиона рублей у Григория Калекина, племянника Алексея Миронова. На тот момент Калекин выполнял подряд по строительству Регионального центра по обработке персональных данных РЖД в Екатеринбурге.

За указанную сумму Акулов предлагал отказаться от претензий в адрес Миронова и делового партнера Калекина — Сергея Петрыкина. Компания последнего упоминается в одном из эпизодов дела против главы СвЖД.

Алексей Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Его обвинили во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Несмотря на заявления о несостоятельности обвинений, суд арестовал бывшего главу СвЖД на два месяца, а затем сменил меру пресечения на домашний арест, который впоследствии заменили на залог в пять миллионов рублей. Алексей Миронов не смог смириться с арестом и 17 июня 2019 года покончил с собой.