В Екатеринбурге врачи внедрили новый метод по лечению полной глухоты у детей
Сегодня, 21:09ОбществоФото: pixabay.com
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Отоларингологи Детской городской клинической больницы № 9 внедрили новый метод, позволяющий лечить полную врожденную или приобретенную глухоту, сообщают «Вечерние ведомости».
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Для восстановления слуха используется кохлеарная имплантация. Смысл высокотехнологичной операции в том, что имплант оперативным путем устанавливается максимально близко к слуховому нерву, чтобы он начал стимулировать волокна с помощью электрических импульсов.
Такая медицинская помощь предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования.
С начала декабря медиками ДГКБ № 9 проведено уже десять операций. На данный момент в больнице проходят лечение пятеро детей. После операции им предстоит пройти реабилитацию, которая включает занятия с сурдопедагогами, аудиологами и психологами.
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