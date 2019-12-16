В Екатеринбурге врачи внедрили новый метод по лечению полной глухоты у детей

Для восстановления слуха используется кохлеарная имплантация. Смысл высокотехнологичной операции в том, что имплант оперативным путем устанавливается максимально близко к слуховому нерву, чтобы он начал стимулировать волокна с помощью электрических импульсов.

С начала декабря медиками ДГКБ № 9 проведено уже десять операций. На данный момент в больнице проходят лечение пятеро детей. После операции им предстоит пройти реабилитацию, которая включает занятия с сурдопедагогами, аудиологами и психологами.