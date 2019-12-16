В России за год зафиксировано более 200 нарушений прав журналистов

Среди случаев нарушения прав сотрудников российских СМИ — задержания на митингах и акциях, а также случаи, которые расценены как близкие к цензуре. За этот год в России не зафиксировано ни одного инцидента, приведшего к гибели журналистов во время выполнения работы.