В России за год зафиксировано более 200 нарушений прав журналистов
Сегодня, 09:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Союза журналистов Владимир Соловьёв заявил, что за год в России выявлено 201 нарушение прав журналистов, пишут «Новые Известия».
Среди случаев нарушения прав сотрудников российских СМИ — задержания на митингах и акциях, а также случаи, которые расценены как близкие к цензуре. За этот год в России не зафиксировано ни одного инцидента, приведшего к гибели журналистов во время выполнения работы.
По данным организации Press Emblem Campaign, в 2019 году в мире погибли 75 журналистов из 26 стран. Наибольшее число сотрудников СМИ погибли в Афганистане, Сирии, Пакистане, Мексике и на Филиппинах. В 2018 году в мире погибли 113 журналистов.
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