В Свердловской области мошенники от имени приставов списывают деньги со счетов
В регионе активизировались мошенники, действующие от имени судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Как говорят в ведомстве, о мошенничестве они узнали от одного из граждан, обратившегося во время личного приема. На сотовый телефон свердловчанина поступило сообщение якобы от УФССП о наличии задолженности, которую необходимо оплатить в пятидневный срок. В случае неоплаты — будут арестованы счета и автомобиль. Также в сообщении были указаны данные действующего сотрудника УФССП и номер, по которому следует перезвонить.
После звонка у мужчины со счета списались 390 рублей. Указанный номер телефона не принадлежит ведомству, а сотрудник, чьи данные были использованы, не занимается взысканием задолженности. Кроме того, ведомство напоминает, что не занимается СМС-рассылками, а узнать информацию о наличии задолженностей можно в «Банке данных исполнительных производств».