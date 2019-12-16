В Свердловской области мошенники от имени приставов списывают деньги со счетов

Как говорят в ведомстве, о мошенничестве они узнали от одного из граждан, обратившегося во время личного приема. На сотовый телефон свердловчанина поступило сообщение якобы от УФССП о наличии задолженности, которую необходимо оплатить в пятидневный срок. В случае неоплаты — будут арестованы счета и автомобиль. Также в сообщении были указаны данные действующего сотрудника УФССП и номер, по которому следует перезвонить.