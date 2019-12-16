В Свердловской области открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи

В церемонии открытия принял участие министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

Новый Центр даст развитие диагностики онкологических заболеваний в Свердловской области. Мы сможем выявлять болезнь на ранней стадии, заявил Цветков.

Центр амбулаторной онкологической помощи занял третий и часть четвертого этажа городской больницы Асбеста. В помещении находятся современные установки для проведения обследований. На работу нового центра в общей сложности выделили 40 миллионов рублей.

На данный момент за ним закреплено шесть территорий — Асбест, Заречный, Сухой Лог, Рефтинский, Малышева, Белоярский район, Богданович и Камышлов. Предполагается, что для жителей каждой из этих территорий диагностика онкологических заболеваний станет доступнее. Так, сроки проведения обследований сократятся до 10-14 дней.

Кроме того, Цветков отметил, что в следующем году будет открыто еще шесть подобных центров на базе муниципальных учреждений, в которых имеется возможность проведения ранней диагностики.