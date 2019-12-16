Вымогал деньги: в Екатеринбурге в стрип-клубе задержан лежесотрудник ОБЭП
Сегодня, 19:10ОбществоФото: В.Н. Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В стриптиз-клубе «Огнедышащий осел» был задержан екатеринбуржец, который подозревается в том, что представлялся начальником ОБЭП. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
22 ноября сотрудница стрип-клуба позвонила в полицию и рассказала, что некий правоохранитель вымогает у нее 100 тысяч рублей. За деньги он предложил помочь девушке в решении проблем с законом. Также она пояснила, что ранее уже передавала мужчине 30 тысяч рублей за то, чтобы он помог устроить ее ребенка в детский сад, и 160 тысяч рублей за помощь в получении квартиры со скидкой. Свои обещания лжеполицейский не выполнил.
Полицейским удалось задержать мужчину в одном из ночных заведений города. При нем обнаружили просроченное удостоверение дружинника ГИБДД. Именно его мужчина предъявлял при общении с девушкой из стриптиз-клуба. Задержанный был неоднократно судим, работает охранником. В отношении него возбуждено дело по статье «Мошенничество».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей