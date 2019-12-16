Вымогал деньги: в Екатеринбурге в стрип-клубе задержан лежесотрудник ОБЭП

22 ноября сотрудница стрип-клуба позвонила в полицию и рассказала, что некий правоохранитель вымогает у нее 100 тысяч рублей. За деньги он предложил помочь девушке в решении проблем с законом. Также она пояснила, что ранее уже передавала мужчине 30 тысяч рублей за то, чтобы он помог устроить ее ребенка в детский сад, и 160 тысяч рублей за помощь в получении квартиры со скидкой. Свои обещания лжеполицейский не выполнил.