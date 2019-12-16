Жительница Нижнего Тагила приговорена к девяти годам колонии за смерть собутыльника

В ходе суда и следствия установлено, что в августе 2018 года тагильчанка находилась в гостях у своего знакомого на улице Юности. Они совместно распивали алкоголь. В ходе застолья мужчина оскорбил дочь тагильчанки, не присутствовавшую в квартире в тот момент. Женщина взяла в квартире молоток и нанесла собутыльнику несколько ударов по голове.