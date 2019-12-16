Жительница Нижнего Тагила приговорена к девяти годам колонии за смерть собутыльника
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на основании вердикта коллегии присяжных женщина приговорена к 9,5 годам лишения свободы за смерть своего знакомого в результате причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе суда и следствия установлено, что в августе 2018 года тагильчанка находилась в гостях у своего знакомого на улице Юности. Они совместно распивали алкоголь. В ходе застолья мужчина оскорбил дочь тагильчанки, не присутствовавшую в квартире в тот момент. Женщина взяла в квартире молоток и нанесла собутыльнику несколько ударов по голове.
В результате травмы у потерпевшего начался отек головного мозга, что привело к смерти в медучреждении спустя два дня после инцидента.
Подсудимая вину не признала. На основании вердикта коллегии присяжных она приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
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