Анатолий Палий советует вкладывать деньги в игровую индустрию

При пандемии COVID-19, когда люди вынуждены проводить значительную часть времени дома, в мире резко растет рынок цифровых развлечений. По мнению основателя инвестиционной группы GEM Capital Анатолия Палия, в данной ситуации инвестировать в виртуальную игровую индустрию особенно перспективно.

Как сообщает kommersant.ru, в 2020 году стоимость мирового рынка гейминга экспертами оценивается почти в 160 миллиардов долларов. Они считают, что через три года его цена превысит 200 миллиардов долларов. “Сейчас и в среднесрочном горизонте наиболее перспективны инвестиции в гейминг и виртуальную реальность”, - отмечает Палий. И без того растущий спрос на виртуальные игры поддерживается пандемией коронавируса. Еще один фактор, способствующий росту игрового рынка, связан с недавним выходом консолей нового поколения. В свою очередь, взрывной интерес к виртуальной реальности станет причиной повышенного спроса на новые продукты в сфере гейминга, и делать сюда вложения нужно уже сейчас. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок VR-развлечений вырастет двукратно. 2020 год стал наиболее успешным для отрасли виртуального гейминга как в связи с пандемией, так и с появлением нового оборудования и масштабных проектов. Палий перечислил целый ряд серьезных причин, почему стоит инвестировать в гейминг. Это быстрорастущий рынок. Но, в отличие от многих других венчурных проектов, для вывода своего продукта на мировой рынок игровым студиям достаточно лишь произвести загрузку игр в цифровые магазины. Там их смогут приобрести жители любых стран, а большая часть выручки будет в иностранной валюте. Разработка игр именно в РФ и странах СНГ крайне интересна для инвесторов, поскольку при высоком уровне профессионализма разработчиков их зарплаты находятся на конкурентном уровне. При этом надо учитывать, предупреждает Палий, что сфера гейминга не всегда предсказуема. Специалисты должны крайне тщательно анализировать потенциальную аудиторию и определять риски. Инвестор рассказал, как действует его компания. После того как решение о вхождении в проект принято, сначала GEM Capital инвестирует в него небольшую сумму. И при наличии успехов инвестиции постепенно растут. Если говорить о финансовых показателях, бюджет больших компьютерных игр, на которые ориентируется компания Палия, находится в пределах 10-30 миллионов долларов. А выручка в таких случаях может составить сотни миллионов долларов. “У топовых же проектов в индустрии бюджеты могут составлять и сотни миллионов долларов, а выручка - достигать миллиардов долларов”, - уточняет Анатолий Палий.

