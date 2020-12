Эпидемия китайской коронавирусной инфекции особо обострила на Украине проблемы в области здравоохранения и биологической безопасности.

Ряд специалистов связал данную тенденцию с реформой, которая фактически направлена на лоббирование на Украине интересов фармацевтических компаний Соединенных Штатов Америки. Ее инициатором называют Ульяну Супрун. Об этом информируют «Новые известия». С 2016 года по август 2019 года Ульяна Супрун была исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Приставка «исполняющая обязанности» за ней сохранялась по причине двойного гражданства, сообщили представители центра расследований бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Ульяна Супрун появилась на свет в США. Она получила медицинское образование, но ее врачебная практика насчитывает всего несколько лет. Гражданкой Украины Супрун стала пять лет назад. Паспорт ей дали за активное участие в протестной деятельности. Помог в этом Петр Порошенко. По словам Василия Прозорова, можно сказать, что работа Супрун строилась на дружбе с американскими фармацевтическими корпорациями. Например, в 2016 году из-за новизны и высокой цены в Национальный перечень рекомендуемых лекарств не включили софосбувир (Sofosbuvir) и фиксированную комбинацию ледипасвир+софосбувир (Ledipasvir + Sofosbuvir). Но уже через месяц Ульяне Супрун пришло письмо от производителя данных препаратов. Речь идет об американской корпорации Gilead Sciences. Руководитель одного из отделений компании Грем А. Робертсон просил внести их лекарства в список рекомендуемых. В итоге Супрун сама внесла ходатайство об этом на экспертном совете при министерстве здравоохранения Украины. Что касается самой корпорации Gilead Sciences, то тут в памяти всплывает расследование бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Последний обнародовал документы с сотнями погибших, проходивших испытания еще одного экспериментального лекарства американской компании на основе софосбувира. Несмотря на множество скандалов и обвинений в адрес Gilead Sciences, мировое сообщество компанию не трогает. Председателем этой корпорации является политик Дональд Рамсфелд. Он сменил не одно кресло в Белом доме и даже когда-то возглавлял Пентагон. О самой Ульяне Супрун можно сказать, что она планомерно подрывала все здравоохранение Украины. Именно Супрун расформировала Лабораторный центр министерства здравоохранения Украины на водном транспорте. В результате страна фактически лишилась защиты от завоза особо опасных инфекций. Возможно, именно по этой причине в Украине в 2018 году и произошла вспышка кори. При этом запатентованные российские медицинские препараты Супрун использовать запретила. Василий Прозоров добавил, что не лучше обстоят дела и в системе биологической безопасности Украины. Государство практически превратилось в полигон для испытания биологических препаратов. Начало этому было положено еще 15 лет назад. Тогда между Вашингтоном и Киевом было заключено соглашение в отношении сотрудничества в области недопущения распространения технологий, патогенов и знаний, которые можно использовать для разработки биологического оружия. Украина фактически допустила США к биологическим разработкам, которые остались еще со времен Советского Союза. В 2007 году представители США уже пытались превратить Украину в большой полигон по испытанию биологического оружия. Белый дом хотел получать сведения о вспышках заболеваний и биометрические данные украинцев. Интересно, что полный доступ к этим данным имели лишь американские эксперты. С приходом в 2013 году нового украинского лидера взаимодействие с Вашингтоном заморозили вплоть до Майдана. Ульяна Супрун стала вновь налаживать старые связи. Украина постепенно утрачивает собственный суверенитет в сфере охраны здоровья и биологической безопасности, сетует Василий Прозоров.

