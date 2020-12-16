Бывший офицер СБУ обвинил Ульяну Супрун в развале здравоохранения в Украине

По словам Василия Прозорова, можно сказать, что работа Супрун строилась на дружбе с американскими фармацевтическими корпорациями. Например, в 2016 году из-за новизны и высокой цены в Национальный перечень рекомендуемых лекарств не включили софосбувир (Sofosbuvir) и фиксированную комбинацию ледипасвир+софосбувир (Ledipasvir + Sofosbuvir). Но уже через месяц Ульяне Супрун пришло письмо от производителя данных препаратов. Речь идет об американской корпорации Gilead Sciences. Руководитель одного из отделений компании Грем А. Робертсон просил внести их лекарства в список рекомендуемых. В итоге Супрун сама внесла ходатайство об этом на экспертном совете при министерстве здравоохранения Украины.