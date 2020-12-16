Долги тагильчан за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей

Долги тагильчан за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей

Сегодня, 09:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
К концу 2020 года долги жителей Нижнего Тагила за услуги ЖКХ достигли 1,7миллиарда рублей.

С января задолженность выросла на 17%, такие данные предоставили ИА «Все новости» поставщики ресурсов, а также другие компании комплекса ЖКХ.

Сумма задолженности тагильчан растёт ежегодно, однако примерно 90% потребителей исправно платят за услуги. По мненинию коммунальщиков, в этом году на платёжность повлиял мораторий на начисление пеней.

Больше всего тагильчане задолжали муниципальным теплоснабжающим компаниям, а именно 588 миллионов рублей. Объём неплатежей вырос на 48%: в январе 2019 долг абонентов составлял 397 миллионов рублей, а к январю 2020 — уже 516 миллионов.

При этом компании фиксируют достаточно высокую платёжную дисциплину населения — от 89 до 94%.

Долги за капремонт к ноябрю достигли 393,7 миллиона, однако процент сбора также повышается. К 1 января 2019 года собирали 85,8% платежей, а к ноябрю 2020 — 88,3%.

Долги за газ у жителей города составляют чуть более 34 миллионов рублей. Процент платежности немного снизился с 2019 года и составил 97,3%.

За электроэнергию в среднем не платят 15% жителей Нижнего Тагила, за год неплатежи выросли более чем в 3,5 раза. По состоянию на ноябрь долг составил 65,7 миллиона рублей, тогда как в январе он был 18,5 миллиона.

Антилидером по собираемости платежей с населения стала компания «Рифей», за обращение с ТКО платят только 80% населения. На сегодняшний день тагильчане задолжали оператору более 190 миллионов рублей.

Из-за пандемии коронавируса, власти искали меры поддержки россиян. В апреле в стране ввели мораторий на начисление пени по просроченным ЖКХ-платежам, а ресурсные компании временно потеряли право на отключение должников.

Тогда многие потребители перестали платить по счетам, думая, что за это ничего не будет.

Но предприятия ЖКХ-комплекса взыскивают долги в приказном порядке.

Поставщик услуг обращается с заявлением на должника в суд, где выдается судебный приказ. Вынесение судебного приказа осуществляется без вызова сторон в суд и не требует предварительного уведомления должника,рассказали в пресс-службе «Рифея».

Далее сумму долга списывают со счетов или карты должника.

Таким же образом работают и другие компании. Энергетики Нижнего Тагила за год передали приставам приказы на списание со счетов должников свыше 167,5 миллиона рублей.

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