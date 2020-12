Екатеринбургский учитель пожаловался на отсутствие врача после звонка на номер 122

Учитель из Екатеринбурга Владимир Костин пожаловался, что три дня не мог дождаться врача из поликлиники, которого он вызвал, обратившись в кол-центр по номеру 122.

Ему пришлось пойти в поликлинику самостоятельно. На месте ему стало известно, что в систему вызов не попал, а потому врач бы к нему и не пришел, пишет Znak. Как рассказал сам пациент, в классе, где он преподает, заболел ученик, а позднее симптомы появились у него и двоих коллег. В частности, у них поднялась температура до 39 градусов. В субботу, 12 декабря, он вызвал врача по номеру 122. Он должен был прийти в течение трех дней. Однако медик так и не пришел. Учителю потребовался больничный, а потому в поликлинику он решил идти сам. В региональном оперативном штабе сообщили, что ошибки в работе системы действительно возникают, но это единичные случаи. В общей сложности за время работы кол-центра в поликлиники Екатеринбурга было передано более 12 тысяч заявок. Там также объяснили, что сначала заявка от пациента передается в поликлинику, а потом врачи звонят людям и определяют порядок обхода, основываясь на состоянии каждого.

