Екатеринбургский учитель пожаловался на отсутствие врача после звонка на номер 122

Екатеринбургский учитель пожаловался на отсутствие врача после звонка на номер 122

Сегодня, 10:10ОбществоPhoto: pixabay.com
Учитель из Екатеринбурга Владимир Костин пожаловался, что три дня не мог дождаться врача из поликлиники, которого он вызвал, обратившись в кол-центр по номеру 122.

Ему пришлось пойти в поликлинику самостоятельно. На месте ему стало известно, что в систему вызов не попал, а потому врач бы к нему и не пришел, пишет Znak.

Как рассказал сам пациент, в классе, где он преподает, заболел ученик, а позднее симптомы появились у него и двоих коллег. В частности, у них поднялась температура до 39 градусов. В субботу, 12 декабря, он вызвал врача по номеру 122. Он должен был прийти в течение трех дней. Однако медик так и не пришел. Учителю потребовался больничный, а потому в поликлинику он решил идти сам.

В региональном оперативном штабе сообщили, что ошибки в работе системы действительно возникают, но это единичные случаи. В общей сложности за время работы кол-центра в поликлиники Екатеринбурга было передано более 12 тысяч заявок.

Там также объяснили, что сначала заявка от пациента передается в поликлинику, а потом врачи звонят людям и определяют порядок обхода, основываясь на состоянии каждого.

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