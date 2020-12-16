Екатеринбургский учитель пожаловался на отсутствие врача после звонка на номер 122

Как рассказал сам пациент, в классе, где он преподает, заболел ученик, а позднее симптомы появились у него и двоих коллег. В частности, у них поднялась температура до 39 градусов. В субботу, 12 декабря, он вызвал врача по номеру 122. Он должен был прийти в течение трех дней. Однако медик так и не пришел. Учителю потребовался больничный, а потому в поликлинику он решил идти сам.