Экоактивисты Красноярского края создали группу «НЕТ ЦБК в Лесосибирске»

Местные жители Красноярского края считают, что строительство двух масштабных ЦБК могут привести к экологической катастрофе.

По сообщению издания “Новые известия”, красноярцы бьют тревогу и объединяются в группу “НЕТ ЦБК в Лесосибирске". Отмечается, что о планах строительства целлюлозно-бумажных комбинатов объявила компания Rockwell Capital, которую возглавляет Глеб Франк. При успешной реализации проектов строительства Франк станет вторым производителем бумаги и целлюлозы в стране. Стоит отметить, что сейчас в регионе действительно нет предприятий, которые занимаются переработкой целлюлозы. Последний работающий комбинат находился в Енисейске, но его закрыли. Тем не менее проекты, которые предлагает компания Rockwell Capital, вызывают опасения у красноярцев. По словам эколога и руководителя общественной организации “Плотина” Александра Колотова, оба проекта страдают от гигантизма. Инвесторы не заинтересованы в строительстве небольшого или среднего объекта. Им выгоднее реализовать масштабный. Но эколог считает, что строительство сразу двух ЦБК в одном регионе является нецелесообразным. “Если мы говорим о строительстве комбината, то он должен быть либо в Енисейском районе, либо – в Лесосибирске. При этом даже если выберут только один проект, я сомневаюсь, что объем сырья в близлежащих районах будет достаточен для загрузки на полную проектную мощность”, - отмечает Колотов. Кроме этого, эколог рассказал, что перед началом реализации проектов такого масштаба необходимо пройти экологическую экспертизу, принять во внимание возможное воздействие предприятий на окружающую среду, организовать общественные слушания. Причем последнее требование является обязательным, поскольку иначе невозможно получить одобрение государственной экспертизы. Колотов отмечает, что участие активистов в данном мероприятии будет во многом зависеть от заказчика проекта и организатора слушаний – местной администрации. При этом красноярцы уже сейчас настороженно относятся к перспективе реализации проектов, поскольку опасаются вредных выбросов и вреда экологии. Колотов подчеркивает, что в данном случае необходимо использовать принцип презумпции экологической виновности. То есть заказчику строительства нужно доказать, что его проект окажет минимальное воздействие на окружающую среду. Если он это докажет, то сможет получить одобрение государственной экспертизы. Необходимо напомнить, что проект строительства закрытого в Енисейске ЦБК получил много нареканий относительно потенциального вреда для экологии. Если бы произошла чрезвычайная ситуация, то химические вещества могли бы попасть в городскую сеть водоснабжения. По словам экологов, пока инвестор не предоставит наглядного подтверждения, какие именно методы и системы будут применяться для исключения подобной вероятности, у жителей Красноярского края есть основания не доверять строительству подобных объектов.

