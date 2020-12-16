Экоактивисты Красноярского края создали группу «НЕТ ЦБК в Лесосибирске»

Стоит отметить, что сейчас в регионе действительно нет предприятий, которые занимаются переработкой целлюлозы. Последний работающий комбинат находился в Енисейске, но его закрыли. Тем не менее проекты, которые предлагает компания Rockwell Capital, вызывают опасения у красноярцев. По словам эколога и руководителя общественной организации “Плотина” Александра Колотова, оба проекта страдают от гигантизма. Инвесторы не заинтересованы в строительстве небольшого или среднего объекта. Им выгоднее реализовать масштабный. Но эколог считает, что строительство сразу двух ЦБК в одном регионе является нецелесообразным.