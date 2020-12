Eventiada IPRA GWA: уходящий год стал знаковым для сферы коммуникаций

Премия в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, проводимой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), назвала победителей, в число которых вошли отечественные компании «Газпром», «Лукойл» и «Интеррос».

ТАСС пишет, что в текущем году конкурсантами стали международные и национальные корпорации, общественные организации, госорганы и PR-агентства из четырнадцати стран мира, включая Россию. Специалисты Eventiada IPRA GWA в рамках награждения отметили ряд базовых трендов этого года: многоканальность, уникальность контента, таргетоориентированность, а также переход на над-страновое распространение информации. Со слов учредителя премии Eventiada IPRA GWA, гендиректора КГ «Орта» Алексея Сафронова, уходящий год стал переломным для всего человечества и знаковым в коммуникационном плане ввиду изменения механизма оборота информации и общения. Лауреатами обозначено достаточное число отечественных компаний: «Газпром» стал призером за лучший ЗОЖ-проект — «Футбол для дружбы» — один из самых крупных международных детских соцпроектов в мире, существующий с 2013 года. «Лукойл» победил в номинации «Лучший проект» с идеей о создании устойчивой инфраструктуры, индустриализации и инновационной деятельности. Лучшим проектом по рационализации потребления и производства стал ГК «Интеррос». Компания одобрила инициативу, позволяющую малому и среднему бизнесу выпускать цифровые финансовые инструменты. Соответственно бизнес-процессы будут ускорены и оцифрованы. «Интеррос» одобрил закинициативу, позволяющую организациям РФ взаимодействовать в плане модернизации российского предпринимательства. Специалисты сформировали устойчивую связь с отраслевыми организациями и экспертными советами. Среди призеров оказались компании iHerb (Россия), Coca-Cola HBC Россия, РАН с ГМК «Норильский никель» и другие. Отмечается, что специального рода премиями наградили и главных PR-экспертов. Так, Елену Мартынову, замгендиректора холдинга USM, директора по стратегическому взаимодействию и развитию бренда МегаФона, признали PR-директором года.

