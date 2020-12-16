Eventiada IPRA GWA: уходящий год стал знаковым для сферы коммуникаций

Лауреатами обозначено достаточное число отечественных компаний: «Газпром» стал призером за лучший ЗОЖ-проект — «Футбол для дружбы» — один из самых крупных международных детских соцпроектов в мире, существующий с 2013 года. «Лукойл» победил в номинации «Лучший проект» с идеей о создании устойчивой инфраструктуры, индустриализации и инновационной деятельности. Лучшим проектом по рационализации потребления и производства стал ГК «Интеррос». Компания одобрила инициативу, позволяющую малому и среднему бизнесу выпускать цифровые финансовые инструменты. Соответственно бизнес-процессы будут ускорены и оцифрованы.