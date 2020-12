Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

16 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание с членами антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На нем глава региона дал поручения по обеспечению безопасности горожан в прадники, приуроченные к Новому году и Рождеству.

Несмотря на факт того, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией почти все праздничные мероприятия были отменены, люди все равно будут собираться в общественных местах. Прошу руководителей контрольно-надзорных органов контролировать ситуацию с антитеррористической защищенностью, пожарной и общей безопасностью,цитирует слова Куйвашева департамент информполитики Свердловской области. Дополнительно губернатор поручил усиленно пресекать продажи несанкционированной пиротехники и уделить особое внимание безопасной перевозке детей на период зимних каникул. Во время новогодних праздников, рассказал врио ГУ МВД России по Свердловской области Александр Постовалов, на дорогах региона возрастет количество сотрудников ГИБДД. С особым вниманием они будут следить за тем, чтобы на проезжей части не было водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в Свердловской области, в рамках профилактической операции «Новый год», точки торговли пиротехники проверяют пожарные вместе с представителями прокуратуры. Рейды продлятся до 9 января 2021 года, при этом будут закрыты несанкционированные торговые точки. В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники

