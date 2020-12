Евгений Куйвашев поручил привить уральцев от коронавируса в короткие сроки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил привить граждан Среднего Урала полученной вакциной «Спутник V» в короткие сроки, сообщает департамент информационной политики региона.

Накануне в регион поступили 3100 доз вакцины, их отправили в Нижний Тагил, Екатеринбург, Первоуральск, Ирбит и другие города области. В первую очередь прививки поставят медикам, работникам школ и садиков, а также сотрудникам правоохранительных органов. Куйвашев поставил задачу по оперативной вакцинации, не растягивая период до нового года. Это позволит защитить медиков, работающих в инфекционных госпиталях, врачей, постоянно контактирующих с большим количеством пациентов,пояснил он. Напомним, в Нижний Тагил доставили 220 доз вакцины Спутник V» в Горбольницу № 4 и Демидовскую городскую больницу. В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от COVID-19

