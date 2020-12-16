Евгений Куйвашев поручил привить уральцев от коронавируса в короткие сроки

Евгений Куйвашев поручил привить уральцев от коронавируса в короткие сроки

Сегодня, 09:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил привить граждан Среднего Урала полученной вакциной «Спутник V» в короткие сроки, сообщает департамент информационной политики региона.

Накануне в регион поступили 3100 доз вакцины, их отправили в Нижний Тагил, Екатеринбург, Первоуральск, Ирбит и другие города области.

В первую очередь прививки поставят медикам, работникам школ и садиков, а также сотрудникам правоохранительных органов. Куйвашев поставил задачу по оперативной вакцинации, не растягивая период до нового года.

Это позволит защитить медиков, работающих в инфекционных госпиталях, врачей, постоянно контактирующих с большим количеством пациентов,пояснил он.

Напомним, в Нижний Тагил доставили 220 доз вакцины Спутник V» в Горбольницу № 4 и Демидовскую городскую больницу.

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