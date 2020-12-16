МегаФон: теперь можно общаться внутри сети при отрицательном балансе

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют без ограничений и при минусовом балансе общаться в мессенджерах, таких как WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook, TamTam, Snapchat и Telegram. Абоненты также могут пользоваться бесплатной опцией «Копилка», она сохраняет минуты и гигабайты, неиспользованные в течение месяца. Ими можно пользоваться в любое время, если не хватает основного пакета. 27% абонентов уже активировали «Копилку» и накопили 20 тысяч терабайт интернета.