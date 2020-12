МегаФон: теперь можно общаться внутри сети при отрицательном балансе

МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат.

Сейчас на всех тарифах этой линейки звонки внутри сети не расходуют пакет минут и доступны при минусовом балансе. По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, новые условия позволят не переплачивать лишние деньги, точно рассчитать нужное количество минут, а также подобрать удобный тарифный план. В компании отмечают, что более половины звонков совершается внутри сети. Мы сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи,отметил Вольфсон. Безлимит внутри сети начнет действовать автоматически для всех новых абонентов линейки, подключать опцию отдельно не нужно. Тарифы линейки #БезПереплат позволяют без ограничений и при минусовом балансе общаться в мессенджерах, таких как WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook, TamTam, Snapchat и Telegram. Абоненты также могут пользоваться бесплатной опцией «Копилка», она сохраняет минуты и гигабайты, неиспользованные в течение месяца. Ими можно пользоваться в любое время, если не хватает основного пакета. 27% абонентов уже активировали «Копилку» и накопили 20 тысяч терабайт интернета. На всех тарифах линейки предусмотрена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ», в который включены 50 телевизионных каналов. При их просмотре трафик не расходуется.

