На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

Сегодня, 13:25ОбществоPhoto: pixabay.com
В Свердловской области утвержлен план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 2021–2023 годы, сообщает официальный интернет-портал правовой информации региона.

В него включены такие мероприятия, как распространение информации об инфекции, организация горячих линий для обработки звонков от граждан. Кроме того будут исследовать сыворотки крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса и определять маршруты транспортного движения в обход заражённых территорий.

На свиноводческих фермах должны ввести безвыгульный режим содержания свиней, их нельзя кормить отходами, не прошедших термическую обработку.

Каждый квартал нужно проводить учёт поголовья животных и страховать его на постоянной основе. Также обязательным становится проведение иммунизации свиней против инфекционных заболеваний.

Кроме того, необходимо определить места для экстренного уничтожения туш умерших животных, проводить тренировки по ликвидации АЧС и проверять места продажи поросят.

Напомним, в начале декабря в Свердловской области был введен ввели карантин по АЧС. Инфекция была обнаружена в одном из цехов Нижнего Тагила.

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