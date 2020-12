На Урале родные жертв ДТП требуют 30 миллионов рублей с владельцев упавшего крана

Родственники пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский обратились в суд с иском на 30 миллионов рублей.

Авария произошла 16 декабря 2019 года, возле деревни Златогорово. 16-тонная гусеница крана упала на трассу и придавила две машины: «УАЗ» и «Ладу». Во внедорожнике ехали на работу в Екатеринбург сотрудники монтажной фирмы. Водитель скончался по дороге в больницу, пассажир провел в реанимации больше месяца и остался инвалидом. Другие участники ДТП также получили травмы. Вдова погибшего рабочего и мама парня, который стал инвалидом, хотят привлечь к ответственности предпринимателей: компанию-грузоотправителя и хозяина фирмы, где работал водитель. Суд над водителем МАЗа уже прошел, мужчину приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. На последнем заседании судья вынес два частных постановления о привлечении к ответственности предпринимателей. Теперь потерпевшие требуют с каждого из ответчиков по 15 миллионов рублей. Они хотят получить по 10 миллионов на вдову погибшего, компенсацию пятилетнему сыну и пострадавшему-инвалиду. Один из ответчиков, работодатель водителя, узнав о сумме иска, сказал: Я им уже выплатил 450 тысяч рублей. Пять миллионов я точно не смогу выплатить! У меня нет таких денег, я пенсионер, тем более ИП я закрываю,пишет Е1. Напомним, суд над водителем МАЗа прошел в начале октября. Мать 23-летнего молодого человека, который стал инвалидом первой группы попросила о неназначении виновному реального тюремного срока. На Урале вынесли приговор водителю МАЗа за придавленные 16-тонным краном автомобили

