На Урале забившую до смерти 3-хлетнюю дочь молотком мать признали невменяемой

35-летнюю Наталью Петунину из Кировграда, которая до смерти забила свою 3-летнюю дочь молотком, признали невменяемой.

Трагедия произошла 16 октября. Вернувшийся с работы муж женщины увидел мертвую девочку, при этом мать пыталась покончить с собой. Известно, что обвиняемая в день убийства принимала таблетки, которые могли повлиять на ее психику. Осознав произошедшее, она пыталась причинить вред своему здоровью. Сейчас женщина находится в больнице. До дня убийства семья не состояла на профилактическом учете. В ходе расследования уголовного дела была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она выявила хроническое психическое расстройство, в связи с чем женщина является невменяемой. В настоящее время следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические, судебно-медицинская и иные,сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, жительница Екатеринбурга получила семь лет колонии общего режима за то, что до смерти забила свою 7-летнюю дочь ремнем и кулаками. Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками

