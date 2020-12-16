На Урале забившую до смерти 3-хлетнюю дочь молотком мать признали невменяемой

Известно, что обвиняемая в день убийства принимала таблетки, которые могли повлиять на ее психику. Осознав произошедшее, она пыталась причинить вред своему здоровью. Сейчас женщина находится в больнице. До дня убийства семья не состояла на профилактическом учете.