Обматерил полицейского на проходной УВЗ: тагильчанин получил судимость и штраф

В августе 2020 года бывший сожитель одной из сотрудниц Уралвагонзавода, ранее неоднократно избивавший ее, поджидал девушку у проходной. Увидев его, она вызвала наряд полицейских. Девушка вышла на улицу в их сопровождении и направилась к служебному автомобилю.
Увидев это, мужчина начал провоцировать конфликт с сотрудниками полиции. Один из представителей правоохранительных органов сделал ему замечание с требованием не препятствовать осуществлению служебных обязанностей.
В ответ на это мужчина начал публично оскорблять сотрудника полиции нецензурной бранью. При этом присутствовали работники завода, выходившие через проходную.
На заседании подсудимый признал свою вину, ему назначен штраф в размере шесть тысяч рублей, сообщили «Тагильскому рабочему» в прокуратуре Дзержинского района.
Напомним, вор-рецидивист из Нижнего Тагила получил полгода колонии за кражу велосипеда на Вагонке.