Обматерил полицейского на проходной УВЗ: тагильчанин получил судимость и штраф

В августе 2020 года бывший сожитель одной из сотрудниц Уралвагонзавода, ранее неоднократно избивавший ее, поджидал девушку у проходной. Увидев его, она вызвала наряд полицейских. Девушка вышла на улицу в их сопровождении и направилась к служебному автомобилю.