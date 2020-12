Обматерил полицейского на проходной УВЗ: тагильчанин получил судимость и штраф

В Нижнем Тагиле суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

В августе 2020 года бывший сожитель одной из сотрудниц Уралвагонзавода, ранее неоднократно избивавший ее, поджидал девушку у проходной. Увидев его, она вызвала наряд полицейских. Девушка вышла на улицу в их сопровождении и направилась к служебному автомобилю. Увидев это, мужчина начал провоцировать конфликт с сотрудниками полиции. Один из представителей правоохранительных органов сделал ему замечание с требованием не препятствовать осуществлению служебных обязанностей. В ответ на это мужчина начал публично оскорблять сотрудника полиции нецензурной бранью. При этом присутствовали работники завода, выходившие через проходную. На заседании подсудимый признал свою вину, ему назначен штраф в размере шесть тысяч рублей, сообщили «Тагильскому рабочему» в прокуратуре Дзержинского района. Напомним, вор-рецидивист из Нижнего Тагила получил полгода колонии за кражу велосипеда на Вагонке. Тагильский вор-рецидивист получил полгода колонии за кражу велосипеда

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter