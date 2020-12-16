Ограбивших восемь машин в Екатеринбурге автоворишек засняли камеры

Ограбивших восемь машин в Екатеринбурге автоворишек засняли камеры

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Истории из России"
Воры в масках, которые 15 декабря ограбили автомобили в Екатеринбурге, попали на запись камер видеонаблюдения.

Около четырех часов утра злоумышленники выбивали стекла машин и вырывали видеорегистраторы. С одного автомобиля они сняли колеса.

Известно о восьми пострадавших владельцах автомобилей.

Мы сняли видео с камер видеонаблюдения охранников платной автостоянки на Самоцветном бульваре. Выбиты стекла, вытащены видеорегистраторы. Написано заявление в полицию,рассказала читательница Е1.

Video:You-Tube канал "Истории из России"

Напомним, в начале декабря в Нижнем Тагиле было возбуждено два уголовных дела по факту краж из автомобилей на Вагонке. Всего в полицию поступило семь заявлений.

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