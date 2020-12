Разработавший одежду для Путина уральский модельер получит премию правительства РФ

Дизайнер и модельер из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин получит премию Российского правительства в области качества продукции.

Проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Компании предлагают присудить премию 2020 года в области качества, а также за внедрение высокоэффективных методов. В конце сентября Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку, в которой было 100 единиц одежды бренда Putin Team. Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в пандемию коронавируса перестроил швейные свои фабрики для пошива многоразовых масок, а также средств индивидуальной защиты. Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок

