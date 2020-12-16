Разработавший одежду для Путина уральский модельер получит премию правительства РФ

Разработавший одежду для Путина уральский модельер получит премию правительства РФ

Сегодня, 09:58ОбществоPhoto: пресс-служба "SHISHKIN Uniform atelier"
Дизайнер и модельер из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин получит премию Российского правительства в области качества продукции.

Проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Компании предлагают присудить премию 2020 года в области качества, а также за внедрение высокоэффективных методов.

В конце сентября Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку, в которой было 100 единиц одежды бренда Putin Team.

Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в пандемию коронавируса перестроил швейные свои фабрики для пошива многоразовых масок, а также средств индивидуальной защиты.

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