Разработавший одежду для Путина уральский модельер получит премию правительства РФ

Проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Компании предлагают присудить премию 2020 года в области качества, а также за внедрение высокоэффективных методов.
В конце сентября Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку, в которой было 100 единиц одежды бренда Putin Team.
Напомним, модельер Дмитрий Шишкин в пандемию коронавируса перестроил швейные свои фабрики для пошива многоразовых масок, а также средств индивидуальной защиты.