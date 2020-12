Сбербанк ответил уральскому бизнесмену по поводу возврата господдержки

В ближайшие три месяца предприниматель из Екатеринбурга обязан вернуть кредит около миллиона рублей с обычным процентом, хотя брал деньги на льготных условиях.

В Сбербанке считают, что он не выполнил условия соглашения. По словам предпринимателя, ему пришел ответ о том, что в договоре есть обязательство сохранить численность сотрудников компании по состоянию на 1 июня. Данные банк берет в налоговой, там предоставили сведения по состоянию на 1 апреля. То есть численностью на 1 июня банк считает численность на 1 апреля. Или, в моем понимании, черное — белым,написал бизнесмен в Facebook. Он подчеркнул, что в Пенсионном фонде есть данные о численности сотрудников фирмы на 1 июня, он их передал в конце мая. Сейчас полное ощущение, что меня намеренно «развели»,написал он. Уральский бизнесмен пожаловался на требование банка вернуть «ковидный» кредит Напомним, ранее предприниматель сообщал, что требование о возврате кредита для него невозможно, так как он открывает новое кафе.

