Водитель скорой помощи, который подавал заявку в администрацию Нижнего Тагила на проведение пикета против аутсорсинга, получил отказ.

Об этом сообщается в группе движения «Тагил за перемены» во «Вконтакте». Причиной отказа стал указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который запрещает проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. Напомним, вчера стало известно, что водители скорой помощи собираются выйти на пикет против передачи автомобилей на аутсорсинг. Один из водителей рассказал в видеообращении, что активисты подали уведомление о проведении мероприятия в администрацию Нижнего Тагила.

