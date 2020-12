Спасатели назвали самые опасные для зимней рыбалки уральские водоемы

Уральские спасатели назвали водоемы, на которые наиболее опасно выходить рыбачить зимой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего сотрудники МЧС определили 55 мест, где люди массово выходят на лед. По большей части его толщина достигла безопасной — более 20 сантиметров, однако на четырех водохранилищах все еще сохраняется опасность провалится в холодную воду. В результате в перечень небезопасных водоемов вошли следующие водохранилища: Рефтинское, Среднеуральское, Верхнетагилькое и Белоярское. Отмечается, что на Белоярском водохранилище рыбаки, несмотря на заперт выходить на лед, сидят неподалеку от открытой воды. Считается, что именно у воды получается собрать наиболее удачный улов, поскольку рыбы держится близко к таким местам. Напомним, на севере Свердловской области спасатели наши тело второго рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Поисковая операция проводилась на реке Пелым. На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

