Спасатели назвали самые опасные для зимней рыбалки уральские водоемы

Спасатели назвали самые опасные для зимней рыбалки уральские водоемы

Сегодня, 21:29ОбществоPhoto: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Уральские спасатели назвали водоемы, на которые наиболее опасно выходить рыбачить зимой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего сотрудники МЧС определили 55 мест, где люди массово выходят на лед. По большей части его толщина достигла безопасной — более 20 сантиметров, однако на четырех водохранилищах все еще сохраняется опасность провалится в холодную воду.

В результате в перечень небезопасных водоемов вошли следующие водохранилища: Рефтинское, Среднеуральское, Верхнетагилькое и Белоярское.

Отмечается, что на Белоярском водохранилище рыбаки, несмотря на заперт выходить на лед, сидят неподалеку от открытой воды. Считается, что именно у воды получается собрать наиболее удачный улов, поскольку рыбы держится близко к таким местам.

Напомним, на севере Свердловской области спасатели наши тело второго рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Поисковая операция проводилась на реке Пелым.

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