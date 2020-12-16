Спасатели назвали самые опасные для зимней рыбалки уральские водоемы

Всего сотрудники МЧС определили 55 мест, где люди массово выходят на лед. По большей части его толщина достигла безопасной — более 20 сантиметров, однако на четырех водохранилищах все еще сохраняется опасность провалится в холодную воду.
В результате в перечень небезопасных водоемов вошли следующие водохранилища: Рефтинское, Среднеуральское, Верхнетагилькое и Белоярское.
Отмечается, что на Белоярском водохранилище рыбаки, несмотря на заперт выходить на лед, сидят неподалеку от открытой воды. Считается, что именно у воды получается собрать наиболее удачный улов, поскольку рыбы держится близко к таким местам.
Напомним, на севере Свердловской области спасатели наши тело второго рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Поисковая операция проводилась на реке Пелым.