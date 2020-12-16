Суд с «Гринвичем» и фейк о локдауне. Итоги дня в Свердловской области.

Суд с «Гринвичем» и фейк о локдауне. Итоги дня в Свердловской области.

Сегодня, 19:41ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Рассказываем о главных событиях за 16 декабря в Свердловской области.

В Екатеринбурге магазин H& M судится с ТРЦ «Гринвич». Причиной этого стало отсутствие электроэнергии в арендованном помещении. Для защиты прав и интересов компанией было подано исковое заявление, в котором отмечается, что магазин временно закрыт с 24 сентября. В картотеке Арбитражного суда Свердловской области были зарегистрированы два иска от ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» против ООО «Управляющая компания «ИТС-групп», юридический адрес которого совпадает с местонахождением ТРЦ «Гринвич».

Оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом опроверг слухи о введении локдауна в регионе из-за инфекции. В ведомстве пояснили, что информация, распространяемая в мессенджерах, является фейком. Таких решений оперштаб не принимал.

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Нижнем Тагиле. В четверг и пятницу ожидается снег, а в выходные похолодает до -25 градусов. 17 и 18 декабря днем ожидается около -8 градусов, к вечеру пятницы юго-восточный ветер сменится на северный. При этом столбики термометров опустятся до -13 градусов. Холоднее всего будет ночью в субботу — -25 градусов, однако в воскресенье ветер сменится на юго-западный. Днем и ночью 20 декабря синоптики прогнозируют -17 градусов.

В Екатеринбурге камеры видеонаблюдения засняли автоворов, которые 15 декабря ночью ограбили восемь машин. При этом злоумышленники выбивали стекла на автомобилях и вырывали из салонов видеорегистраторы. С одной машины они сняли колеса. По словам одной из пострадавших, она уже написала заявление в полицию.

Related news:
Свердловская областьновостиитоги дня
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы