Тагильчанин помог облагородить территорию ТОС «Пограничный» контейнерными площадками

Председатель ТОС «Пограничный» в Нижнем Тагиле помог облагородить территорию контейнерных площадок.

В 2019 году по решению Роспотребнадзора стоянки расположили в одном крыле ТОСа. На данный момент проводится подготовка по полному отказу от бесконтейнерного сбора. На территории «Пограничного» по инициативе Михаила Карпова также были размещены несколько площадок. Они до 2020 года должны быть внесены в реестр, после чего они будут включены в маршрут обслуживания регоператора. Председатель ТОСа Михаил Карпов рассказал, что люди сами не хотят, чтобы был беспорядок. Здесь никому не сложно открыть крышку контейнера и аккуратно положить мешок с мусором. Наоборот, соседи приходят и говорят, что им бы для удобства тоже такую построить,отметил он. Контейнерные площадки Photo: ООО "Компания "Рифей" ООО «Компания «Рифей» построила для ТОС «Пограничный» три контейнерные площадки чуть больше года назад, на которых установилИ евроконтейнеры. За это время они сохранились практически в первозданном виде. Благодаря таким инициативным жителям экологическая реформа воплощается в жизнь гораздо быстрее. Это яркий пример того, как совместная работа по достижению общей цели может дать свои плоды в самые сжатые сроки, заявил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

