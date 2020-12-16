Тагильчанин помог облагородить территорию ТОС «Пограничный» контейнерными площадками

В 2019 году по решению Роспотребнадзора стоянки расположили в одном крыле ТОСа. На данный момент проводится подготовка по полному отказу от бесконтейнерного сбора. На территории «Пограничного» по инициативе Михаила Карпова также были размещены несколько площадок. Они до 2020 года должны быть внесены в реестр, после чего они будут включены в маршрут обслуживания регоператора.